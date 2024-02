Milan Primavera, Magni: “Periodo non facile, ma la squadra sta bene”

Milan Primavere, le parole di Vittorio Magni

Sul momento di forma: "La sconfitta di Genova è stata un duro colpo per la squadra, sapevamo l'importanza della partita e dei tre punti anche per arrivare al derby con la possibilità di riavvicinarci. Oramai è passata, bisogna accantonare la sconfitta ed andare avanti, lavorando con determinazione per trovare un riscatto dopo queste prestazioni. Per aumentare la cattiveria bisogna avercela dentro, non si può aumentare in modo eccessivo. Bisogna metterci voglia, grinta e determinazione in ogni allenamento, perché alla fine come giochi in campo è come ti sei allenato in settimana. Siamo in un periodo non facile, ma la squadra sa le proprie potenzialità, sa che si può uscire da questo momento. Bisogna lavorare a testa bassa e con umiltà, ma secondo me la squadra sta bene e lo spogliatoio è sano".