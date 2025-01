Il Milan Primavera non brilla contro la Lazio: solo 0-0 al Puma House of football

Tante buone indicazioni per il Mister, nonostante le diverse assenze dovute a infortuni e giocatori chiamati nel gruppo del Milan Futuro: i rossoneri hanno tenuto bene il campo, con personalità, contro un'avversaria fisica e più esperta. Tutti 2005 e 2006 nell'undici iniziale laziale, infatti, a fronte di un Milan sceso sul terreno di gioco con due 2007 e due 2008. Avanti così, con fiducia, in vista dei prossimi impegni di un gennaio particolarmente intenso. Mercoledì 8 sarà tempo di Coppa Italia, al PUMA House of Football contro il Genoa, mentre sabato 11 saremo di scena sul campo dell'Atalanta per l'ultima giornata del girone d'andata.