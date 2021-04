Milan primavera, la situazione disciplinare: tre espulsi salteranno l’Empoli

Le ultime notizie sul Milan primavera. Brutte notizie per Giunti: tre dei suoi giocatori salteranno il prossimo match per espulsione

Non arrivano buone notizie per Federico Giunti, allenatore del Milan primavera. Tre dei suoi giocatori salteranno il match di domenica contro l'Empoli perché sono espulsi. Si tratta di Youns El Hilali, Nikolaos Michelis e Antonio Mionic. Il primo è stato squalificato dopo aver rivolto espressioni irriguardose verso l'arbitro, il secondo era diffidato e ha ricevuto il cartellino giallo che gli è valsa l'indisponibilità. Riguardo Mionic, la sanzione è ancora più pesante. Infatti non solo salterà la partita contro l'Empoli, ma anche quella successiva contro la Lazio. Il motivo? Ha lanciato la fascia di capitano per terra per protesta verso il direttore di gara a seguito dell’espulsione per doppio giallo. Intanto il Milan pensa a un centrocampista: è sfida a Lazio e Roma.