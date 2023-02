Milan Primavera, gli impegni nel mese di febbraio della squadra di Abate

(fonte acmilan.com) - Mese davvero ricco di appuntamenti per la Primavera di Ignazio Abate, con cinque sfide tra la chiusura del girone d'andata e l'inizio del ritorno. Per i rossoneri, la squadra più giovane del campionato Primavera 1, occasioni per proseguire un percorso di crescita importante e per rilanciare anche la classifica. A febbraio si conoscerà anche il destino europeo, con il sorteggio degli Ottavi di finale di Youth League e l'appuntamento europeo fissato per fine mese (o inizio marzo):