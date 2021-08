Milan Primavera – Il saluto di Mattia Cretti: “È stato un privilegio”

Mattia Cretti lascia il Milan. Il ragazzo della Primavera, allenata da Federico Giunti, si congeda con un messaggio sui social

"Verso la fine del 2008 arrivai in questa grande società con un sogno ben preciso: poter giocare per la squadra che amo e che sempre amerò. Oggi, quasi 13 anni dopo, ringrazio il Milan per avermi dato la possibilità, il privilegio e la responsabilità di indossare questi colori per così tanto tempo. Saluto dunque la mia famiglia rossonera con la speranza che un giorno le nostre strade possano rincontrarsi per poter realizzare quel sogno che sempre porterò dentro di me".