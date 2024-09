Gestione Guidi-Vergine: la Primavera del Milan sale di livello

Il Milan Primavera ha trionfato nel derby contro l' Inter nella quinta giornata di campionato, imponendosi con un meritato 3-1 grazie ai gol di Dutu , Ibrahimovic e Bonomi . Una vittoria significativa non solo per i tre punti conquistati, ma soprattutto perché pone fine a una lunga striscia di sette anni senza successi contro i nerazzurri, un risultato che i rossoneri attendevano da tempo.

Guidi-Vergine per far brillare la Primavera

Il lavoro della Primavera del Milan è stato eccellente negli ultimi anni, specialmente dall'arrivo del nuovo responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine. In questo avvio di stagione, i rossoneri hanno vinto quattro delle prime cinque partite di campionato, perdendo solo una gara, influenzata da un'espulsione. In Youth League, il Milan ha disputato una buona partita contro il Liverpool, anche se il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. I risultati positivi e il buon gioco sono il frutto del grande lavoro di Vergine e del forte impatto del nuovo allenatore Federico Guidi, che, grazie alla sua esperienza vincente alla Roma, sta portando la Primavera del Milan a un nuovo livello.