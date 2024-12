Un 2024 memorabile per il Milan Primavera di mister Guidi

Non deve sorprendere, quindi, la soddisfazione di Mister Guidi nel tracciare un bilancio di questa prima metà di stagione , al giro di boa dell'anno solare: "È importante che i ragazzi riescano a interpretare ogni singola situazione come se fosse un' opportunità per crescere e migliorare , con continuità. Riuscire a farlo porta ad anticipare il percorso tra i professionisti. Abbiamo un gruppo estremamente ricettivo, sensibile e responsabile: c'era terreno fertile per trasmettere questa mentalità. La nostra missione è quella di riuscire a proiettare quanti più di loro nel calcio che conta".

"Per fare questo bisogna seguirli nel processo, al di là del minutaggio ma sulla qualità di questi minuti in campo, quella messa in ogni singolo allenamento", continua il Mister. "Mi inorgoglisce sapere che siamo la squadra cheha fatto giocare più giocatori in tutto il campionato (ben 40 quelli scesi in campo in Primavera 1) e questo è sinonimo di voler portare avanti tutti quanti senza lasciare indietro nessuno. Siamo sensibili al percorso di tutti. È un gruppo che ha superato tantissime difficoltà, che merita i complimenti per come sta crescendo. Chiediamo tanto, conosciamo i sacrifici dei ragazzi e delle loro famiglie. L'augurio è che i prossimi mesi possano essere ancora più ricchi di soddisfazioni".