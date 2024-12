Milan Primavera: La rivoluzione di Guidi e il ritorno alla competitività

Un inizio sorprendente

Il Milan Primavera, guidato da Federico Guidi, sta dimostrando di essere una formazione altamente competitiva, nonostante i profondi cambiamenti avvenuti quest'estate presso il PUMA House of Football. L'ex allenatore della Roma ha avviato un processo di sviluppo con un gruppo di giovani promesse, che nel lungo termine si riveleranno cruciali non solo per il futuro del club rossonero, ma anche per la Prima Squadra. Già in questa stagione, alcuni di questi talenti, come Sia, Stalmach e Liberali, hanno avuto l'opportunità di brillare, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra.