Milan Primavera, Guidi: “Vi svelo il nostro obiettivo. La società …”

Sull'obiettivo: "La nostra missione, come avete sentito spesso, è quella di riuscire a proiettare quanti più di loro nel calcio che conta. E per far questo bisogna seguire il loro processo al di là del minutaggio che loro fanno all’interno del campo, ma alla qualità che mettono sia nei minuti che io e il mio staff li diamo la possibilità di giocare. Ma soprattutto con la qualità che mettono all’interno di ogni singolo allenamento. C’è un dato che inorgoglisce me e la società perché siamo la squadra che ha fatto giocare più giocatori di tutto il campionato. E questo è sinonimo che vogliamo portare avanti tutti quanti senza lasciare indietro nessuno. Poi è inevitabile che io ho la responsabilità di fare delle scelte che undici fanno in campo, cinque possano entrare, tanti altri non possono giocare, ma siamo veramente ed estremamente sensibili al percorso di ognuno di loro".

"Ai ragazzi ho fatto tanti complimenti per questo scorcio di stagione perché è un gruppo che ha superato tantissime difficoltà. Tra l’altro ho fatto loro i complimenti per come stanno crescendo sia come squadra che come singoli, augurandoli di passare questi giorni con le loro famiglie perché è chiaro che noi gli chiediamo tanto, ma sappiamo i sacrifici che fa ogni singola famiglia per far sì che loro possano migliorare e per far sì che continuino a perseguire il raggiungimento del loro sogno che è quello di trasformare la loro passione, il calcio, nella loro professione. Quindi è giusto che ora passino questi momenti con le loro famiglie, i loro amici, i loro cari e i loro affetti".