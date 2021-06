Milan Primavera, Giunti: “Temevamo la partita, siamo stati bravi”

Ecco tutte le dichiarazioni di Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, al termine del match odierno con l'Ascoli.

Al termine del match del Milan Primavera contro l'Ascoli, ha parlato l'allenatore rossonero Federico Giunti. Ecco le sue dichiarazioni: "È una partita che temevamo. Quando incontri una squadra che nella tua testa pensi possa non dare più niente al campionato c'è la possibilità di fare un errore. Non lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto la partita che ho chiesto. Potevamo fare anche di più. Abbiamo concesso qualche cosa, ma poco. Dobbiamo ringraziare che non hanno segnato, altrimenti avremmo passato un ultimo quarto d'ora di sofferenza. Per fortuna poi abbiamo ripreso in mano la partita ed è andata liscia. Come ho detto prima, i ragazzi mi sono piaciuti. Non era facile pensare di venire a giocare in un campo piccolo, stretto, con loro che non hanno mai mollato. Non hanno mai preso imbarcate, nonostante siano in fondo da un po'. Va dato merito ai ragazzi dell'Ascoli. Oggi per vari motivi abbiamo necessità di fare queste scelte. Alla fine hanno ripagato. Sono contento per loro. Andiamo avanti di partita in partita. Adesso finire il campionato con tre vittorie cambia, sanno che devono dare tutto fino alla fine. Ora sarà difficile perché ci sono anche impegni ravvicinati e abbiamo qualche problemino, fa anche caldo. Ci sarà occasione per tutti di giocare. Affrontiamo squadre che sanno il fatto loro. La Fiorentina in primis".