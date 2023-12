Milan Primavera, la formazione ufficiale: le decisioni su Camarda e Simic

Il Milan Primavera, alle ore 13, affronterà una gara molto importante. A Formello sfiderà la Lazio, al momento terza in classifica a un solo punto dai rossoneri. La squadra di Ignazio Abate dovrà dare il meglio per portare a casa il risultato. Vista l'emergenza del Milan di Pioli, in difesa e in attacco, i rossoneri potrebbero chiamare per la sfida contro il Frosinone sia Simic che Camarda. Ecco la formazione ufficiale del Milan Primavera.