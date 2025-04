Milan Primavera, Finale sfortunata: Comotto si dimostra un leader (VIDEO)

Pomeriggio buio per il Milan Primavera di Federico Guidi . I rossoneri mancano l’appuntamento con la storia nella Finale della Coppa Italia Primavera : passa il Cagliari con un netto 3-0 e si aggiudica il primo trofeo di categoria. Uno dei protagonisti della sfida è stato Christian Comotto , gioiello classe 2008 del Settore Giovanile rossonero. Il numero 34 ha avuto una buona occasione nel primo tempo sullo 0-1 rossoblù, ma la sfortuna, in collaborazione con Iliev, gli ha negato la gioia del gol. Il giovane centrocampista, però, si è distinto anche per un altro gesto, ancor più significativo.

Gesto da leader

Come intercettato dal nostro inviato, infatti, Comotto è stato il primo a consolare il compagno di squadra Alessandro Bonomi dopo l’errore dagli 11 metri nel finale di primo tempo. Il calcio di rigore del classe 2006 si è stampato sulla traversa. Il tabellone in quel momento segnava 2-0 in favore del Cagliari e, quindi, la realizzazione del penalty avrebbe riaperto la gara e riacceso le speranze dei rossoneri. Bonomi, visibilmente dispiaciuto, ha subito ricevuto il supporto di Comotto. A far risaltare ancora di più il gesto vi è un particolare non di poco conto: il centrocampista era il giocatore più giovane in campo. Il “meno esperto” che ha come primo pensiero lo stato d’animo del compagno. Unione, sintonia, spirito di squadra. Spesso ci si dimentica, ma sono proprio questi i valori che influenzano le gesta dei calciatori. Un gruppo coeso, affiatato come quello del Milan Primavera è in grado di accorciare il processo di crescita collettivo ed individuale. E questa è la più esemplare dimostrazione. Christian Comotto, gioventù adulta.