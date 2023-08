Milan Primavera – Esordio ufficiale per Camarda: i numeri del classe 2008

Dal momento che è iniziato il campionato è arrivato anche il momento degli esordi. Uno dei ragazzi più giovani ad aver fatto la prima apparizione ufficiale tra i "ragazzi adulti" è un classe 2008 tanto esaltato da Ignazio Abate. L'allenatore della Primavera del Milan infatti ha avuto solo ottime parole da spendere per il giovanissimo Francesco Camarda. Il ragazzino ha avuto sin da subito l'occasione per mettersi in mostra e dimostrare ai propri compagni di cosa è capace.