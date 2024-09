Primavera – Milan-Empoli: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 14 settembre alle 11:00 andrà in scena Milan Primavera-Empoli u20. Ecco dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato 14 settembre alle 11:00 andrà in scena Milan Primavera-Empoli u20. La gara sarà giocata al Puma House of Football - Centro P. Vismara Stadio. I rossoneri arrivano da una sconfitta in esterna con il Genoa e hanno voglia di rimettersi subito in mostra. Nelle prime due gare di campionato era stato sorprendete l'impatto: 2 vittorie, 6 gol fatti e 0 gol subiti. L'Empoli u20 arriva da 2 pareggi e una sconfitta. Contro il Milan si prospetta una gara combattuta, l'Empoli ha bisogno di trovare la via dei tre punti. I rossoneri vogliono correre. Ecco dove seguire la partita: