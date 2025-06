Milan Primavera, ecco il calendario della stagione 2025/26

( fonte: acmilan.com ) - Partirà dal Salento la stagione 2025/26 del Milan Primavera : i giovani rossoneri saranno ospiti del Lecce nella prima giornata del Campionato Primavera 1 , che si disputerà nello stesso fine settimana che vedrà il via della Serie A. Avvio in trasferta come nella passata stagione, quindi, per i nostri ragazzi che nel primo impegno casalingo ufficiale ospiteranno invece il Sassuolo nella rivincita del Playoff perso lo scorso maggio. A novembre - prima della sosta nazionali - l'andata contro la Juventus, stesso mese del primo Derby stagionale contro l'Inter campione d'Italia in carica. Ultimo impegno del 2025 sul campo del neopromosso Napoli (novità della massima serie insieme a Frosinone e Parma), mentre il 2026 prenderà il via in casa contro la Roma . La lunga stagione regolare si concluderà il weekend del 16-17 maggio, quando al PUMA House of Football arriverà il Torino .

Tre i turni infrasettimanali previsti (17 dicembre, 21 gennaio e 4 marzo) in un calendario che vedrà anche cinque soste: quattro per le nazionali - 6 settembre, 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo - e una, il 27 dicembre, per le festività natalizie. I rossoneri saranno impegnati anche in Coppa Italia, competizione nella quale entreranno in gioco dagli Ottavi di finale (previsti il 7 gennaio) per affrontare, in casa, chi uscirà vincente dalle sfide Torino-Pescara e Parma-Ascoli. Invariata in generale la formula del campionato a 20 squadre (le prime 6 accedono alla fase finale per assegnare lo Scudetto), il prossimo campionato Primavera 1 avrà come annata di riferimento il 2006 e sarà consentito l'inserimento in distinta di un solo giocatore fuori quota (senza limite d'età) per la sola stagione regolare (escludendo le ultime cinque giornate).