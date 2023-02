Milan Primavera, che bella notizia: D’Alessio torna a disposizione

" Leonardo D'Alessio , al termine del periodo di sei mesi di convalescenza e cure per il problema all'occhio avuto nel mese di agosto 2022 , è stato sottoposto, nella giornata di lunedì 6 febbraio, alla visita d'idoneità agonistica che ha avuto esito positivo ". Lo ha comunicato il Milan in una nota ufficiale.

"Da oggi, con l'utilizzo di una maschera protettiva, il difensore del Milan Primavera torna a disposizione dell'allenatore Ignazio Abate ". D'Alessio, come si ricorderà, era arrivato la scorsa estate dalla Roma ma si era subito dovuto fermare per il problema di cui sopra.

Il Milan fa sapere, inoltre, come questo risultato sia stato reso possibile grazie alla costanza del ragazzo e soprattutto grazie alla straordinaria capacità dello staff medico del club rossonero che lo ha seguito senza sosta. L'appuntamento, per D'Alessio, ora, è per le partite in maglia rossonera. Milan, Pioli via a fine stagione? Due i possibili sostituti >>>