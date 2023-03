Milan Primavera, Coubis: “Non potevo lasciare la squadra in dieci”

Milan Primavera, le parole di Andrei Coubis

"Ho avuto un lungo infortunio, è stato difficile stare vicino alla squadra essendo fuori dal campo. Sono felicissimo di essere tornato a giocare. Oggi non potevo lasciare la squadra in 10 nonostante qualche piccolo problema. La forza che ha la squadra è immensa, stiamo costruendo una famiglia che ci porta spesso alla vittoria in Europa. Davanti alla porta c'è da migliorare, però se non prendi gol vuol dire che ha prova dietro è stata perfetta; ovviamente bisogna ringraziare anche il portiere, Lapo Nava, che ogni tanto tira fuori i coglioni". Milan, Maldini piazza un colpo di mercato in Serie A >>>