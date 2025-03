Milan Primavera, Guidi-Scotti come padre-figlio: pronti al Rush Finale

La sostituzione anticipata per scelta tecnica che gli ha riservato nel Derby contro l’Inter (il 99 in campo solo 15 minuti) è stata seguita da una chance nella semifinale di Coppa Italia contro il Lecce. Decisioni che si inseriscono perfettamente in un sano rapporto da padre-figlio. Il risultato uno Scotti rivitalizzato a segno, gol-vittoria ed una Finale conquistata con determinazione e spirito di squadra. Staff e giocatori, uniti più che mai. L’allenatore commentava così ai nostri microfoni dopo il successo: “Scotti per me è una grande soddisfazione, è uno che bastono tanto, ma c’è tanta fiducia. È chiaro che se in lui non intravedessi delle potenzialità lascerei perdere. Come gli ho spiegato, l’ho tolto per scelta tecnica perché secondo me non dava le giuste potenzialità, e l’ho tolto ad un minuto dalla fine. Oggi, in una partita dentro-fuori, la mia fiducia è andata su di lui. Credo ciecamente in ogni calciatore che alleno e vorrei vederli sempre al massimo delle loro potenzialità. L’atteggiamento e la voglia di mettere il proprio motore sempre al massimo dipendono da noi, questa cosa i miei calciatori non la devono sbagliare”.