Milan: avvio di stagione strepitoso per Comotto, tra Primavera e Nazionale

La nazionale

Insieme all'ottimo inizio di stagione con la Primavera, arrivano anche le prodezze in Nazionale con l'Italia Under17. La pagina Actualité - Serie A ha infatti commentato il giovante talento rossonero su X, affermando: "Christian Comotto con l'Italia Under17 ieri sera! Autore di un ottimo inizio di stagione in Primavera, mi aspetto di vederlo guadagnare minuti in Serie C nel giro di 4-5 mesi".