Milan Primavera, il punto sulla classifica: sosta importante per Abate

Si tratta del settimo insuccesso per i rossoneri, che li relega alla 12^ posizione in graduatoria; un piazzamento tutt'altro che buono per una formazione che partiva con ben altre ambizioni ad inizio stagione. Gli ultimi anni per la Primavera del Diavolo non sono stati certo esaltanti, ma ci si aspettava un salto di qualità che fino ad ora non è ancora arrivato.

Così come per la prima squadra, anche il Milan Primavera godrà della sosta e tornerà in campo nel corso dell'anno venturo per disputare la seconda parte di stagione; questa dovrà inevitabilmente essere un'occasione di riscatto per i ragazzi guidati in panchina da Ignazio Abate, che nel frattempo avrà modo di riflettere su come cambiare mentalità alla squadra. Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis