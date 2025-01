Milan Primavera, chiuso il girone d’andata. Buoni risultati

La vittoria ritrovata nel Derby è da annoverare tra i sorrisi; l'eliminazione in Youth League, invece, una ferita che potrebbe fungere come motivazione nella seconda parte di questa annata. La squadra ha vissuto un andamento qualche basso ma molti alti : la già citata vittoria nel Derby, così come le vittorie esterne contro le allora capoliste Fiorentina e Sassuolo.

È mancata forse un po' di continuità nei risultati, ma la squadra ha sempre saputo reagire nelle difficoltà ed è ampiamente in corsa in entrambe le competizioni; in questa seconda parte di stagione, con meno partite in agenda, ha margine per togliersi grandi soddisfazioni. Il futuro è tutto da scrivere per i ragazzi di Mister Guidi, e le premesse finora sono più che positive. Avanti così! LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Pulisic out. Al suo posto una sorpresa? >>>