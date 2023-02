Milan Primavera: contro il Cesena, Abate ritrova la vittoria

Il Milan Primavera vince contro il Cesena: la squadra di Abate si sblocca nella ripresa e trovano il primo successo del 2023

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - La Primavera di Mister Abate interrompe il digiuno di vittorie nel 2023 e ritrova successo e sorrisi. Al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena, i rossoneri ottengono tre punti di vitale importanza grazie al 3-0 inflitto ai danni dei padroni di casa. Dopo un inizio contratto - decisivo Nava in avvio a mantenere l'equilibrio - i rossoneri escono fuori alla distanza e prendono in mano le redini della gara, anche grazie all'espulsione di Polli in chiusura di primo tempo. Nella ripresa, le reti di Stalmach ed El Hilali hanno indirizzato l'andamento dell'incontro, prima del sigillo di Sia che ha chiuso i giochi.

Diverse le indicazioni positive per i ragazzi di Abate, che nel finale di partita hanno ritrovato anche la leadership di Coubis, al rientro dopo un lungo stop. Sugli scudi Lapo Nava, protagonista in avvio con il rigore parato a Polli, e Dariusz Stalmach, autore del gol del vantaggio e dell'assist per la terza rete. Impattanti anche gli ingressi dalla panchina di El Hilali e Sia ma non solo. Il successo in terra romagnola proietta così i rossoneri a quota 21 punti in classifica, e conferisce fiducia verso il prosieguo del proprio cammino. Per il Milan, il prossimo appuntamento è in programma venerdì 24 febbraio al PUMA House of Football contro la Fiorentina, e poi sarà di nuovo tempo di UEFA Youth League.

LA CRONACA

Inizio soft di gara con poche emozioni. Al 12' i padroni di casa guadagnano un calcio di rigore a seguito di un contrasto in area: dal dischetto Nava ipnotizza Polli e respinge con i piedi. I rossoneri non si sbloccano e faticano ad accendersi in zona offensiva, mentre i ritmi del match restano bassi. Tra il 29' e il 32' ci provano Casali e Stalmach a rinvigorire la manovra milanista con due conclusioni dalla distanza, senza fortuna. Al minuto 40Zeroli sfiora il vantaggio: serpentina di Nsiala che appoggia per Kevin al limite, il 18 rossonero libera il mancino che si stampa sul palo. Al 44' un'entrata scomposta di Polli su Nsiala viene sanzionata con il cartellino rosso, e i bianconeri restano in inferiorità numerica. Si chiude senza ulteriori turbamenti un primo tempo contratto.

Il Milan la sblocca subito nella ripresa: Stalmach è libero al limite e piazza all'angolino un destro tagliente e preciso, firmando l'1-0 al 47'. Passano sei minuti e i rossoneri trovano il raddoppio: Traorè controlla al limite e allarga per El Hilali che incrocia con potenza e non lascia scampo a Galassi, è 2-0 Milan. I padroni di casa accusano il colpo e i rossoneri provano ad allungare il passivo con i tentativi di Victor (57') e Alesi (58') che si spengono sul fondo. Al minuto 62 Galassi si supera sul destro a giro di El Hilali, mentre al 75' Longhi colpisce in pieno la traversa dalla distanza. Al 75' il Milan serve il tris: Stalmach allunga per Sia che fulmina Galassi con il destro. Il finale è di gestione rossonera: finisce 3-0.

LE DICHIARAZIONI

"È stata una partita difficile, tante squadre hanno faticato su questo campo ma abbiamo rischiato solo su un episodio" ha commentato Mister Abate al termine della sfida. "Nel primo tempo eravamo troppo contratti, poi abbiamo disputato un'ottima ripresa. Sono contento per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, che deve portarci entusiasmo e consapevolezza. D'ora in avanti servirà lo spirito visto nella seconda frazione".

IL TABELLINO

CESENA-MILAN 0-3

CESENA (4-3-3): Galassi; Manetti, Pieraccini, Lepri, David (37'st Rossi); Lilli (27'st Barducci), Suliani (37'st Ghinelli), Francesconi; Denes (7'st Gessaroli), Polli, Carlini. A disp.: Veliaj; Di Francesco, Elefante, Ferretti; Bifini, Guidi, Milli. All.: Ceccarelli.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simić, Nsiala, Bozzolan; Gala (1'st Victor), Stalmach, Zeroli (1'st El Hilali); Alesi (32'st Coubis), Mangiameli (19'st Longhi), Traorè (23'st Sia). A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Bartesaghi, D'Alessio, Paloschi; Foglio, Malaspina; Cuenca. All.: Abate.

Arbitro: Panettella di Bari.

Gol: 2'st Stalmach (M), 8'st El Hilali (M), 31'st Sia (M).

Ammoniti: 34' Zeroli (M), 36' Francesconi (C), 16'st Lilli (C), 42'st Lepri (C).

Espulso: 44' Polli (C).

