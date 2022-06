Milan Primavera – Ceduto Filippo Tolomello al Monterosi

Il Milan Primavera perde uno dei suoi centrocampisti. Il giovane Filippo Tolomello vola nel Lazio, dove disputerà la Serie C

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, il centrocampista del Milan Primavera Filippo Tolomello è stato ceduto al Monterosi, club di Serie C. Il giovane palermitano è giunto al Vismara nel 2020 arrivando dal Trapani. In questi due anni, non è mai riuscito a prendersi totalmente il Milan che confidava nella sua esplosione.