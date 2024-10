Milan Primavera, che sfide in Youth League: ecco il calendario di ottobre

Un mese di ottobre molto importante per tutte le squadre rossonere. Per il Milan Primavera di Guidi sfide europee intense in Youth League

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 ottobre - 13:15

(fonte: acmilan.com) - Agosto è il mese degli esordi, settembre quello dei primi grandi appuntamenti. Ma è a ottobre, con le giornate che diventano più corte e fredde, che la posta in palio delle partite cresce in maniera importante. E i prossimi 31 giorni non faranno eccezione per le squadre rossonere, attese da impegni di diversa fattura ma tutti determinanti ai fini dei rispettivi obiettivi. Casa e trasferta, campionato o coppe: tante sono le date da iscrivere in agenda, scopriamole insieme.

PRIMAVERA MASCHILE