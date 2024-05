Milan, il calendario di maggio: la Primavera cerca i playoff

Un mese avvincente per chiudere al meglio la stagione: ultime tre partite stagionali per il Milan Primavera alla ricerca dei playoff

(fonte:acmilan.com) - Il cammino rossonero è giunto fino al mese che chiuderà una stagione intensa per diverse formazioni. I verdetti si avvicinano sempre di più, a tutte resta un campionato da concludere al meglio, con la Primavera ancora in lotta per regalarsi un finale in crescendo e un posto nella fase finale che prolungherebbe il suo cammino oltre questo mese. Scopriamo in dettaglio il programma di maggio.