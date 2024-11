Milan Primavera, Bonomi segna a ripetizione: ecco i suoi numeri

Siamo allo sosta di novembre ed è un buon momento per fare qualche resoconto sull'inizio dell'anno rossoneri. Il Milan Primavera di Guidi si trova in testa al campionato e sta convincendo con gol e prestazioni importanti. Un grande lavoro del nuovo allenatore del Diavolo, visto che tanti giocatori hanno lasciato il campionato, passando in Serie C con il Milan Futuro. Stagione iniziata alla grande per Alessandro Bonomi.