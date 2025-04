Milan Primavera battuta a Empoli: decisivo un gol fortunoso di Popov

Un periodo nero che non accenna a finire. La Primavera esce sconfitta anche a Empoli e allunga a quattro le partite consecutive senza successi in campionato. Finisce 1-0 per i toscani, premiati poco prima dell'intervallo da un gol fortunoso di Popov, al termine di una frazione in cui i rossoneri si erano anche ben disimpegnati, specialmente in apertura. Dopo la bella reazione di lunedì contro il Monza, la nostra Under 20 era attesa da una sfida cruciale, da vincere per rilanciarsi in zona playoff. La sconfitta, invece, complica e non poco i piani di post season.