Il Milan Primavera conquista il pass per i Playoff Scudetto. Decisiva la contemporanea sconfitta del Verona sul campo del Monza

Era un'ultima spiaggia per il Milan Primavera di Federico Guidi, la formazione rossonera era chiamata a vincere per sperare nel passaggio ai Playoff Scudetto. Sulla sua strada il Genoa. Nella ripresa, i rossoneri trovano i gol decisivi di Ibrahimovic e Scotti (dopo l'1-1 precedente) Al triplice fischio la gioia esplode definitivamente quando da Monza arriva la notizia. Il Verona ha perso contro i brianzoli (condizione necessaria). Sarà Playoff Scudetto per il Milan!