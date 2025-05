Battendo per 3-1 il Genoa nell'ultima giornata della regular season, il Milan Primavera di Federico Guidi si è qualificato per i playoff

Battendo per 3-1 in casa il Genoa nell'ultima giornata della regular season, complice anche la sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Monza, il Milan Primavera di mister Federico Guidi ha chiuso il campionato Primavera 1 al 6° posto in classifica, con 61 punti, pari merito con il Cagliari.