Milan Primavera, Abate: “Tutti i ragazzi possono avere un’ottima carriera”

Il tecnico del Milan Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il successo dei suoi ragazzi contro l' Atletico Madrid. Interrogato su chi potrebbe fare il salto di qualità, l'ex terzino rossonero non ha voluto fare nomi, sostenendo come tutti possano avere un'ottima carriera. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate su chi può fare il salto

"Devo dire che chiunque dentro la rosa ha delle qualità. Abbiamo allestito una squadra molto giovane, puntando su ragazzi di qualità; alcuni magari sono ancora indietro nel percorso. Tutti hanno il talento per ambire ad una carriera importante. Quello è l'obiettivo del Settore Giovanile, cercare di portare giocatori in prima squadra. Sicuramente c'è qualche profilo molto molto interessante, bisogna lasciarli crescere. Nomi è meglio non farli, perché sono anche generazioni un po' strane . Sono ragazzi che bisogna dargli una mentalità, inquadrarli, fargli capire che la strada è lunga e tortuosa e ci vogliono tanti sacrifici. Dei miei ragazzi sono contentissimo, ci mettono spirito e cuore. Come qualità c'è sicuramente qualche ragazzo molto molto interessante".