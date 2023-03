Milan Primavera, Abate: “Abbiamo raggiunto un risultato storico”

Il tecnico del Milan Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il successo dei suoi ragazzi contro l' Atletico Madrid . L'allenatore si è voluto soffermare sul risultato storico conquistato, sottolineando come mai il Diavolo fosse arrivato agli ottavi in Youth League, figurarsi in semifinale.

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate sul risultato storico

"La verità è che è un risultato storico. Non avevamo mai superato gli ottavi di Youth League. Inaspettatamente siamo in semifinale, la dedico ai miei ragazzi. Devo ricordare anche le parole della società, quando il primo giorno ho firmato il contratto con Paolo Maldini, Ricky Massara e Danzè, e mi hanno chiesto di crederci, che potevamo starci benissimo dentro questa competizione. Piano piano siamo cresciuti. È stato un crescendo. Abbiamo allestito una squadra molto giovane quest'anno, sapevamo delle difficoltà. In campionato il percorso è stato altalenante, paghiamo la differenza di età, due-tre anni. In Youth League invece abbiamo fatto sempre buone prestazioni contro squadre forti. Penso che questo traguardo sia meritato. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra esperta e molto molto forte, a parte i primi dieci minuti la squadra è stata dentro la partita e abbiamo fatto una buonissima partita".