Milan Primavera, altra sconfitta per Abate: Sassuolo dominante

Il Milan Primavera perde ancora, stavolta per 2-0 contro il Sassuolo: i rossoneri scendono nella zona playout a quota 17 punti

Emiliano Guadagnoli

Il Milan Primavera non riesce a ripartire e cade ancora, stavolta contro un Sassuolo che ha dimostrato di essere superiore per tutta la partita. I rossoneri non sono riusciti, specialmente nel primo tempo, a mettere sul campo di gioco forza e voglia di fare. I neroverdi sono stati superiori per tutta la gara e i risultato certifica quanto visto in campo. Prestazione insufficiente dei rossoneri, che vedono peggiore la propria la classifica, scendendo nella zona playout a quota 17 punti. Il Sassuolo, invece, sale in seconda posizione.

Un brutto Milan — Dei rossoneri cha partono subito male con il Sassuolo che mette pressione fin dai primi minuti con una grandissima intensità. Il portiere del Milan, Nava, fa di tutto per tenere la squadra di Abate in partita, ma non può nulla sul gran gol di Kevin Bruno, brillante prospetto neroverde. Il gol arriva al 16' e per mezz'ora il Milan non fa nulla per cercare il pareggio, anzi, rischia di subire il 2-0: straordinario Nava sulla botta di Leone. Nel secondo tempo, Abate cambia qualcosa cercando una scintilla. Mette la difesa a tre e toglie Scotti per Longhi, ma subisce subito il raddoppio ancora di Bruno, con un sinistro al volo bellissimo. L'attaccante neo-entrato è quello più pericoloso e dà una spinta importante all'attacco del Milan. Si mangia un gol clamoroso di testa, trova il 2-1 in fuorigioco, ma almeno si fa vedere.

Il Milan deve ripartire e ora rischia seriamente di salutare la categoria: Abate al momento, non sembra avere la squadra in mano e il tempo inizia a stringere. Senza Lazetic, andato in prestito in Austria, i rossoneri hanno perso anche il faro offensivo. Del Milan si salvano veramente in pochi: Nava che ha tenuto in piede la partita nel primo tempo e Longhi, che ha dato una scossa a tutta la squadra. Leao, salta il rinnovo per 'colpa' del Chelsea? Il motivo >>>