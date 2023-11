Milan Primavera, Abate: “I ragazzi mi hanno fatto il regalo più bello”

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate

"I ragazzi mi hanno fatto il regalo più bello. Era una partita difficile contro una squadra grande, forti fisicamente, con qualità. I ragazzi hanno fatto un grande primo tempo, sono stati feroci e volevano i tre punti a tutti i costi. Volevamo riscattarci dalla sconfitta di Empoli e andiamo alla sosta nel migliore dei modi. Almeno in questi quindici giorni quando metteremo benzina nelle gambe lo faremo con un po' più di entusiasmo. La sosta arriva al momento giusto, avevamo bisogno di tirare il fiato. Ho visto un grande gruppo che nelle difficoltà si è ricompattato, eravamo contati e in settimana abbiamo perso qualche ragazzo, ma abbiamo avuto grande spirito e umiltà. Mi sono arrabbiato nel secondo tempo dove abbiamo pensato a difendere invece di farli girare a vuoto. A venti minuti dalla partita hanno ripreso in mano la partita e hanno ottima qualità, ma non hanno fatto ancora niente. Il nostro percorso di crescita sta continuando e sono felice perché si è creata un'ottima atmosfera nello spogliatoio. Tra di loro si è creata quella scintilla giusta che mi lascia ben sperare. Ora la sosta e poi un ciclo di partite in cui ci giocheremo la qualificazione in Youth League e in Coppa Italia".