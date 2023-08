Milan Primavera, Abate: “Camarda? Ha la testa sulle spalle”

Ha fatto il suo esordio nella partita con il Monza un giovanissimo talento scovato dalla canterà dei rossoneri. Infatti Abate ha schierato per 25 minuti nella sua squadra del Milan Primavera il giovanissimo attaccante Francesco Camarda . Si tratta di una grande ed ambiziosa promessa a cui l'ex terzino rossonero vuole dare tutta la propria fiducia. Si parla di un giovane centravanti abile nel dribbling, dotato di un gran tiro e di ottima qualità tecnica. Proprio per questo motivo il tecnico dei giovani rossoneri ha espresso il suo parere su di lui.

Milan Primavera, Abate su Camarda: "La premessa è che è molto più sveglio dell’età reale"

Ignazio Abate ha dichiarato espressamente la propria stima nei confronti del giovane attaccante del Milan Camarda. Infatti Il tecnico della Primavera rossonera ha espresso ai microfoni di Gazzetta.it il proprio punto di vista sulla crescita del calciatore. Ecco qui riportate le sue parole: "Lui è sotto-sotto età… La premessa è che è molto più sveglio dell’età reale. Ha la testa sulle spalle, è un grande lavoratore. E’ giusta la linea del club che permette ai ragazzi di velocizzare le tappe, noi però ancora non sappiamo quale sarà il suo impatto in questa categoria. Se l’impatto sarà importante, e non è detto sia così, andrà tenuto coi piedi per terra".