Milan Primavera, 13^ vittoria di fila: settimana prossima sarà promozione?

ULTIME NEWS MILAN – Ancora una vittoria per il Milan Primavera, la tredicesima consecutiva in campionato. La squadra di Federico Giunti, retrocessa nella seconda serie lo scorso anno, è pronta a ritornare in Primavera 1 nella prossima stagione. La promozione diventerà aritmetica in caso di successo contro la Spal di settimana prossima. Nella giornata di ieri altro netto successo contro il Parma per 3-0. Intanto ecco quando sarà la rifinitura del Milan per la gara contro il Torino, continua a leggere >>>

