Milan Primavera, 1-1 con la Sampdoria grazie a Traorè

Una splendida punizione di Chaka Traorè firma il pari del Milan Primavera contro la Sampdoria. Pareggio per Abate

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Il Milan Primavera è costretto a rinviare l'appuntamento con la prima vittoria del 2023. Al PUMA House of Football i rossoneri pareggiano per 1-1 contro la Sampdoria, con la splendida punizione di Traorè che impatta l'iniziale vantaggio doriano firmato da Pozzato. Un risultato giusto al termine di una partita avara di emozioni, in cui la squadra di Abate ha tenuto bene il campo, rischiando molto poco in difesa, senza però generare tante occasioni da gol.

Maggior brio l'hanno portato, nel secondo tempo, i subentrati: a parte Traorè - al quinto gol stagionale in Primavera 1 - positivo anche l'apporto di Gala a centrocampo. Da segnalare la prima presenza in distinta e in panchina per Leonardo D'Alessio, rientrato in gruppo negli ultimi giorni. In questo febbraio particolarmente intenso, i rossoneri possono trovare nel calendario le occasioni per rilanciarsi: a partire dall'impegno di domenica mattina sul campo del Cesena.

LA CRONACA

Inizio davvero contratto da parte di entrambe le squadre, che si alternano nel palleggio senza generare occasioni degne di nota. Al 35' sfuma un ottimo contropiede per i rossoneri quando sempre Alesi, capitano di giornata, manca l'attimo per la conclusione. Ci si aggiunge la sfortuna, perché la Sampdoria passa in vantaggio al primo tiro in porta: 39', tiro al volo a incrociare di Pozzato che diventa imparabile per Nava. La reazione del Milan sta in due conclusioni che non impensieriscono più di tanto la porta doriana, quelle di Mangiameli al 44' (a respingere è un difensore) e di Stalmach in pieno recupero (parata centrale di Tantalocchi).

Il secondo tempo parte con un'occasione per il Milan, ancora sui piedi di Alesi: al 53' Gabriele, ricevuta palla in area di rigore, si fa respingere la conclusione dalla retroguardia ospite. Mister Abate prova a cambiare l'inerzia del match con i cambi - dentro Gala e Traorè - e al 58' i rossoneri producono la loro migliore occasione con un destro al volo di Casali che viene bloccato sulla linea di porta da Tantalocchi. Serve un acuto per scuotere il match e questo arriva al 67' con la splendida punizione di Chaka Traorè, su cui il portiere non può arrivare. All'85' Zeroli si mette in proprio con un'acrobazia, ma il pallone termina alto. Non succede più nulla di significativo: al PUMA House of Football finisce 1-1.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 1-1

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simić, Nsiala, Malaspina; Stalmach (11'st Gala), Victor, Zeroli; Cuenca (11'st Traorè), Mangiameli (31'st El Hilali), Alesi (40'st Scotti). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Bozzolan, D'Alessio, Paloschi; Foglio, Parmiggiani; Longhi, Sia. All.: Abate.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcù, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato (31'st Chilafi); Ivanović, Montevago (19'st Malagrida). A disp.: Scardigno, Zorzi; Pellizzaro, Peretti, Savio, Villa; Caruana, Straccio; Leonardi, Ntanda, Tozaj. All.: Tufano.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Gol: 38' Pozzato (S), 22'st Traorè (M).

