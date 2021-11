Milan-Juventus Primavera, ecco dove vedere la partita in tv / News

Alle ore 15 è in programma Milan-Juventus Primavera, partita valida per la 9^ giornata del campionato giovanile. Ecco dove vederla

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Juventus, partita valida per la 9^ giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Federico Giunti si è resa protagonista di un inizio di stagione horror: una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte hanno spedito i rossoneri al penultimo posto in classifica visti i soli 5 punti conquistati. Al 'Centro Sportivo Vismara' arriva la Juventus, che occupa il terzo posto in classifica con 15 punti. Non la migliore occasione per iniziare la risalita ma, in qualunque caso, il pensiero deve essere soltanto uno: la vittoria.