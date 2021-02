Milan-Inter Primavera 0-3: passo indietro per i rossoneri di Giunti

Milan-Inter Primavera, rivivi il live della gara

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara. Alle 15 è in programma il derby Milan-Inter Primavera, gara valida per la decima giornata di campionato Primavera 1. A sfidarsi le due formazioni di Federico Giunti e di Armando Madonna. Segui con noi il live testuale di Milan-Inter, con tutte le azioni più importanti del match.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

MILAN (4-3-1-2): Jungdal; Stanga, Tahar, Michelis, Oddi; Mionic, Brambilla, Di Gesù; Olzer; Tonin, Roback. A disp.: Moleri, Pseftis, Obaretin, Kerkez, Filì, Cretti, Bright, Saco, Grassi, Robotti, El Hilali, Nasti. All.: Giunti.

INTER (4-3-1-2): Stankovic; Moretti, Kinkoue, Moretti, Vezzoni; Wieser, Sangalli, Casadei; Oristanio; Fonseca, Satriano Costa. A disp.: Rovida, Basti, Tonoli, Sottini, Dimarco, Squizzato, Mirarchi, Peschetola, Lindkvist, Iliev, Akahlaia, Bonfanti. All.: Madonna.

ARBITRO: Fabio Natilia

+++ IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

1′ – Fischio d’inizio al Vismara! Cominciato il derby Primavera tra Milan e Inter.

4′ – Rimane a terra il nerazzurro Vezzoni dopo uno scontro con un suo compagno. Gioco fermo per un minuto poi si riprende.

6′ – Prima fase di studio tra le due compagini: partita ancora bloccata a metà campo.

7′ – Primo squillo dell’Inter con Oristanio che calcia molto alto da fuori area.

12′ – Calcio d’angolo per l’Inter: palla che arriva sul secondo parlo, ma Kinkoue non riesce ad arrivarci per colpire la sfera.

15′ – Altro squillo dell’Inter con Oristanio che si smarca e calcia di sinistra dal limite dell’area: palla larga.

17′ – Primo corner anche per il Milan procuratosi da un positivo Roback: calcia Olzer ma la palla viene allontanata dalla retroguardia nerazzurra.

18′ – Primo cambio per l’Inter: fuori L. Moretti per infortunio dentro Tonoli.

20′ – GOL DELL’INTER: incredibile errore di Michelis che perde malamente palla al limite dell’area con Jungdal in uscita. Ne approfitta Satriano che segna così il gol del vantaggio.

26′ – Ammonito Oristanio per trattenuta su Roback.

31′ – GOL DELL’INTER: raddoppio di Vezzoni servito da Wieser al limite dell’area. Il terzino colpisce molto bene col mancino e fa secco Jungdal.

39′ – Destro di Wieser a giro, ma palla che termina decisamente alta. Milan che fa davvero fatica e commette errori molto banali in fase di impostazione.

41′ – GOL DELL’INTER: ancora gol dell’Inter con Satriano che colpisce bene di testa e fa doppietta. Non benissimo Jungdal che si fa sorprendere dall’incornata dell’uruguaiano.

TERMINA IL PRIMO TEMPO AL VISMARA

46′ – Triplo cambio per Giunti: dentro Bright, Moleri e Kerkez fuori Oddi, Jungdal e Di Gesù.

49′ – Bella azione Roback-Kerkez con l’ungherese che mette in mezzo per Tonin, anticipato in corner dalla difesa dell’Inter.

54′ – Altra ingenuità di Michelis che perde palle e commette fallo dal limite su Satriano causando un fallo da posizione pericolosa e prendendosi il giallo.

59′ – Fuori Tonin dentro El Hilali.

65′ – Dentro Mirarchi e Bonfanti, fuori Satriano e Oristanio.

67′ – Bel mancino di Olzer dalla distanza parato da Stankovic.

73′ – Fuori Tahar (infortunio muscolare), dentro Grassi. Per l’Inter fuori Wieser e Fonseca, dentro Squizzato e Peschetola.

79′ – Giallo per Bonfanti per fallo su Mionic.

84′ – Giallo per Stanga, fallo di frustrazione.

86′ – Ci prova Olzer che rientra col mancino e calcia: Stankovic mette in corner.

90′ – Tre minuti di recupero.

TERMINA LA GARA DEL VISMARA

CALENDARIO, CLASSIFICA E MARCATORI DEL PRIMAVERA 1 >>>

Intervista a Calabria: aneddoti su Ibra, famiglia e PlayStation >>>