Milan Futuro, passo falso contro la Lucchese: 0-2 e zona salvezza più lontana

Dopo il primo cenno di Magnaghi, al 3' Magrassi spreca già una grande occasione: servito da D'Alessio, svetta sottoporta mandando a lato. All'8' Quirini alto di testa. Al 17' Visconti dalla distanza, blocca Nava. Lampo di Tumbarello allo scoccare del 28' per il vantaggio della Lucchese: sponda di Catanese per il destro (deviato) all'angolino del capitano. Quasi nemmeno il tempo di riorganizzarsi e i toscani raddoppiano al 35' con Saporiti , abile a raccogliere un pallone vagante e infilare in rete su suggerimento di Gemignani. Brivido al 39' quando Gucher calcia sugli sviluppi di una posizione defilata senza inquadrare lo specchio.

Milan offensivo da inizio ripresa, anche grazie ai cambi: al 47' Sia viene murato, al 50' Omoregbe alle stelle. Al 55' Magrassi si metto in proprio e nei pressi dal limite la piazza, palo pieno. Nel momento di massima spinta, al 64' ci vuole un miracolo di Nava per dire di no alla girata di Magnaghi in piena area dopo il mancato intervento di Coubis. Rossoneri in attacco senza pungere, ancora Nava determinante al 79' a deviare il rasoterra a fil di palo di Saporiti. All'83' Magrassi incorna sbilenco di testa. All'86' ci prova Selvini, non va. Nel finale solo un spunto di Omoregbe, esterno della rete. Triplice fischio.