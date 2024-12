Milan Futuro: invito in LIS per la giornata delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Milan Futuro ha voluto creare un’iniziativa speciale per promuovere l’inclusività. Per l’occasione, è stato realizzato un video in LIS (Lingua dei Segni Italiana), in cui i giocatori della squadra invitano tutti i tifosi, senza distinzione, a venire allo stadio per la sfida contro il Gubbio, in programma domenica 8 dicembre. Un gesto simbolico per abbattere le barriere e rendere il calcio accessibile a tutti. Ecco, di seguito, il video.