Victor Eletu, futuro incerto ma con opportunità: il Milan valuta il giovane talento

Secondo quanto riportato da La Casa di C, i prossimi mesi saranno cruciali per determinare la crescita complessiva di Eletu. Sarà solo a quel punto che il Milan prenderà una decisione definitiva sul suo futuro, compresa la questione contrattuale. Il giovane centrocampista ha un accordo con il club che scadrà il 30 giugno 2024 e, sebbene il Milan sia intenzionato a trattenerlo, non mancano le offerte.