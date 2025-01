Milan Futuro – Seconda giornata di Serie C: tutti i risultati

La seconda giornata del girone di ritorno in Serie C entra nel vivo, con risultati che iniziano a delineare le ambizioni e le difficoltà

La seconda giornata del girone di ritorno in Serie C entra nel vivo, con risultati che iniziano a delineare le ambizioni e le difficoltà delle squadre in questa fase cruciale della stagione. Il lunch match odierno fra SPAL e Perugia si è concluso con un pareggio per 1-1, mentre il Legnago Salus ha ottenuto un punto contro il Campobasso con uno 0-0 che avvicina i veneti al Milan Futuro nella parte bassa della classifica.

I rossoneri scenderanno in campo alle 17:30 per affrontare il Carpi in trasferta, in una sfida delicata per risalire la graduatoria e allontanarsi dalle zone più pericolose.