Serie C – Milan Futuro: si riparte contro il Carpi dopo la pausa natalizia

Dopo la sosta natalizia, il Milan Futuro torna in campo per inaugurare il 2025 con un match cruciale: ecco il Carpi

Dopo la sosta natalizia, il Milan Futuro torna in campo per inaugurare il 2025 con un match cruciale. La squadra guidata da Daniele Bonera, attualmente in lotta per uscire dalle zone basse della classifica del Girone B, sarà impegnata in trasferta contro il Carpi. Un inizio anno impegnativo per i rossoneri, che puntano a invertire la rotta e risalire la graduatoria.