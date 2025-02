Milan Futuro, Bonera a rischio: ko con la Lucchese, riflessioni in corso

La posizione di Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro è sempre più in bilico: riflessioni in corso

A riportarlo è Nicolò Schira su X, sottolineando come in casa Milan siano ore decisive per valutare il destino della guida tecnica della seconda squadra. Il ko con la Lucchese non è stato solo un passo falso, ma un segnale preoccupante in una stagione finora altalenante, nella quale i rossoneri hanno faticato a trovare continuità di rendimento e risultati.