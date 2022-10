Milan-Empoli Primavera 0-1, riassunto e tabellino della partita / News

1 di 1

MILAN-EMPOLI PRIMAVERA 0-1

Ignazio Abate (allenatore AC Milan Primavera) | Milan News (Getty Images)

(fonte: acmilan.com)

"Si ferma, dopo due vittorie consecutive in campionato - e cinque risultati utili consecutivi contando la Youth League - il Milan Primavera, che al PUMA House of Football cede di misura a un cinico Empoli per 0-1. A decidere è la rete, a metà secondo tempo, del difensore ospite Barsi, che premia i toscani al termine di una partita che ha visto tante occasioni per entrambe le squadre e in cui i rossoneri avrebbero decisamente meritato di più.

Non bastano, quindi, le tante occasioni capitate sui piedi di un ottimo Marko Lazetić, protagonista di 70' positivi, a muovere la classifica di un Milan che resta a quota 9 punti dopo le prime sette giornate. L'intenso calendario di ottobre non manca, però, di fornire occasioni per il riscatto rossonero. Si tornerà in campo già martedì pomeriggio, in casa contro il Chelsea per la Youth League, mentre il prossimo impegno di campionato sarà sabato alle 13.00 sul campo dell'Udinese.

IL REPORT

Tra i rossoneri conferma da titolare per Simić dopo il gol al Chelsea, c'è Lazetić a guidare il tridente offensivo. Dopo un avvio contratto da parte di entrambe le squadre è l'Empoli ad avere la prima chance con Dragóner all'11', ma Nava ha un grande riflesso nel dire di no al difensore ospite. I rossoneri rispondono con due spunti generati da Lazetić: prima una ripartenza con assist, non concretizzato, per Traorè al 14', poi una bella torsione in area al 20' con palla che termina a lato. Al 29' ci prova Traorè sugli sviiluppi di una punizione, ma Fantoni non si fa sorprendere. In chiusura di tempo altre due iniziative interessanti in avanti di Lazetić inframezzate, al 37', da un'altra grande parata di Nava che si stende per respingere la conclusione insidiosa di Rosa.

Più vibrante e ricco di occasioni l'inizio del secondo tempo. 47', due cross interessanti di Bozzolan e Traorè non trovano una deviazione vincente, mentre al 50' Nava è ancora una volta decisivo sul tentativo ospite. Crescono i rossoneri che hanno tra i piedi altre tre ottime chances con un Lazetić davvero ispirato, ma il gol non arriva. Al 69' arriva il beffardo vantaggio ospite: errore in impostazione di Coubis, ne approfitta il neo entrato Barsi che batte Nava. La reazione rossonera è orgogliosa e generosa. 73', destro di Alesi che trova un reattivo Fantoni, con il portiere empolese che si supera al 77' nel respingere un colpo di testa di Longhi. L'Empoli si chiude negli ultimi 20 metri, Traorè prova a farsi largo all'88' ma viene anticipato da Fantoni. Nulla di fatto nel recupero, finisce 0-1.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 0-1

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simić, Bozzolan; Gala, Eletu (40'st Zeroli), Pluvio (26'st Longhi); Omoregbe (1'st Alesi), Lazetić (26'st Mangiameli), Traorè. A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Bartesaghi, Nsiala, Paloschi; Marshage, Stalmach. All.: Abate.

EMPOLI (4-3-3): Fantoni; Boli, Marianucci, Dragóner, Angori; Renzi, Ignacchiti, Kaczmarski (7'st Vallarelli); Seck (19'st Barsi), Rosa (33'st Bucancil), Fini (33'st Tropea). A disp.: Filippis, Tampucci; Botrini, Crasta; Casadei, El Biache, Sodero; Ekong. All.: Buscè.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Gol: 24'st Barsi (E).

Ammoniti: 31' Gala (M), 35' Kaczmarski (E), 42' Simić (M), 45' Fini (E), 11'st Renzi (E), 18'st Abate (M), 18'st Buscè (E)".