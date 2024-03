Milan, il calendario di marzo: Primavera tra Youth League e campionato

PRIMAVERA

La corsa Playoff è sempre più nel vivo, e a marzo i ragazzi di Abate inizieranno la volata finale della stagione regolare. Tre appuntamenti nel campionato Primavera 1, tutti concentrati nello spazio di due settimane, in cui cercare punti importanti e ulteriori verifiche nel percorso di crescita dei giovani rossoneri. Non solo Italia, però: a metà mese un nuovo imperdibile appuntamento in Youth League, in palio c'è la Final Four per il titolo.