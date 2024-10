Youth League, Milan-Bruges: due rinforzi di qualità per mister Guidi

Oggi, alle ore 14:00 , Milan e Bruges si affronteranno al PUMA House of Football di Vismara in Youth League . Per la sfida di oggi, Federico Guidi potrà contare su due giovani talenti: Mattia Liberali e Mattia Malaspina , rispettivamente trequartista e centrocampista.

Liberali, in estate, si è messo in mostra con la Prima Squadra durante le amichevoli pre-campionato. Fino ad ora, il classe 2007 ha segnato solo 1 gol col Milan Futuro, quello contro il Lecco in occasione del match di Coppa Italia Serie C. In campionato, invece, non è mai stato impiegato. Il giornale inglese The Guardian ha stilato la lista dei migliori 60 giovani nati nel 2007 e Liberali è presente in questa lista.