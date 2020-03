Milan-Brescia Primavera, le formazioni ufficiali: in campo Daniel Maldini

MILAN PRIMAVERA – Dopo aver conquistato la promozione in Primavera 1 con 4 turni di anticipo, il Milan Primavera affronterà oggi alle 14.30 al Vismara il Brescia, gara valida per la 20^ giornata di campionato. Questa la formazione titolare con Daniel Maldini in campo dal 1′, ciò vuol dire che – salvo sorprese – domani non sarà convocato per la gara contro il Genoa a San Siro della prima squadra. Intanto, oggi Ivan Gazidis ha parlato alla squadra in occasione della rifinitura a San Siro: ecco cosa ha detto>>>

