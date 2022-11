Lecce-Milan Primavera 1-0: le pagelle rossonere | News

Le pagelle rossonere per Lecce-Milan 1-0, partita del campionato di Primavera 2022-2023. Sconfitta meritata

Emiliano Guadagnoli

Le pagelle rossonere per Lecce-Milan 1-0, partita valida per il campionato Primavera.

Nava 6: Si meriterebbe un 8 per il primo tempo. Decisivo in due occasioni, specialmente sul tiro al volo di Samek, dove si supera. Nel secondo tempo, però, sbaglia ad uscire sull'errore di Pluvio e si fa espellere. Un peccato, ma si merita almeno la sufficienza. Dal 55' Torriani 6: incolpevole sulla punizione di Berisha. Buono nel resto della ripresa.

Bakoune 5: non riesce ad essere aggressivo in attacco e soffre troppo gli esterni del Lecce. Munoz sale in cattedra sul finire del primo tempo e la difesa inizia a traballare. Troppo poco per una sufficienza.

Simić 6,5: uno dei migliori in campo. Si sente sempre la sua presenza in difesa, attento e non sbaglia un intervento. Bella l'uscita palla al piede che innesca Alesi nel primo tempo.

Coubis 6: anche per Coubis partita solida, non soffre molto, anzi, chiude bene gli spazi. Entrambi i centrali non hanno particolari colpe sulle azioni pericolose del Lecce.

Bartesaghi 5: stesso voto di Bakoune. Anche lui soffre tremendamente gli esterni del Lecce, senza mai trovare il bandolo della matassa. Invisibile in avanti.

Pluvio 4: pessima partita del centrocampista rossonero. Non benissimo nel primo tempo, fa la frittata con il retropassaggio che porta al rosso di Nava. Confuso e fuori dalla partita. Dal 66' Victor 6: bene Eletu che entra con energia e ci prova, nonostante un Milan in dieci.

Gala 5,5: Gala non si vede e non si sente, ma almeno non fa danni come Pluvio. Al 77' Omoregbe S.V.: non ha possibilità di lasciare il graffio sulla partita.

Stalmach 6: forse il migliore a centrocampo. Ci mette il fisico e la voglia. Troppi errori nei passaggi, deve migliorare.

Scotti 5,5: non si vede e non si sente in avanti. Chiuso benissimo dagli esterni del Lecce. In difesa non torna ad aiutare.

Lazetić 4,5: esce per Torriani all'inizio del secondo tempo e quindi non ha la possibilità di giocare di più. Nel primo tempo però, non si fa sentire. Nulla e con poca voglia. Ammonito per un brutto calcio ai danni del difensore del Lecce.

Alesi 6: si fa vedere un po' di più di Scotti in avanti, sfiorando la porta con un bel diagonale nel primo tempo. Anche lui non aiuta in difesa. Dal 66' Sia 6,5: l'attaccante del Milan entra bene e si fa sentire. Ottimo impatto. Mercato Milan, due nomi per il centravanti del 2023: le ultime news >>>