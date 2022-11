Lecce-Milan Primavera 1-0: rossoneri spenti e con poca grinta | News

Il Milan Primavera perde per 1-0 sul campo del Lecce: rossoneri in 10 per buona parte del secondo tempo per il rosso a Nava

Al Deghi Center, il Milan cade per 1-0 sul campo del Lecce. La squadra di Abate è entrata in campo senza ritmo e ha perso con merito. Primo simbolo un Lazetic senza voglia e molto nervoso. I giallorossi superano in classifica i rossoneri, che ora si trovano al dodicesimo posto.

Lecce-Milan, Primavera 1-0: primo tempo — Primo tempo nel quale il Milan inizia bene portando palla. Le prime occasioni, sono proprio dei rossoneri. Poi, però, esce il Lecce che inizia a far male sulle fasce con le sgroppate di Munoz e Dorgu. I primi 45 minuti vengono decisi dal portiere Nava. L'estremo difensore rossonero infatti, è stato decisivo in due occasioni. La prima al 31' dopo un batti e ribatti su calcio d'angolo. La seconda al 45', dove vola sulla destra a chiudere un bel tiro di Samek. Proprio il giocatore del Lecce il più pericoloso della prima frazione.

Lecce-Milan, Primavera 1-0: secondo tempo — Secondo tempo che si apre senza cambi: al 53' la giocata che cambia la partita. Pluvio fa una follia in retropassaggio. Nava esce alla disperata e travolge l'attaccante del Lecce. Rosso e punizione. Esce Lazetic (spento e nervoso) e entra il secondo portiere Torriani. Punizione di Berisha deviata che s'insacca in rete. Da li in poi, i giallorossi controllano e sfiorano il raddoppio con Corftizen, Dorgu e Berisha nel recupero. Abate prova a cambiare la partita con i cambi, ma la freschezza e la generosità di Victor e Sia non bastano. Il Milan cade meritatamente a Lecce.